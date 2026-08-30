Badiashile, nessun allarme: ecco perché non è stato convocato per il Como

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Ultime calcio Napoli - Il difensore ex Chelsea salta la convocazione: “Ha bisogno di tempo”, spiega Max in conferenza

Nessuna sorpresa in difesa per il Napoli. Al di là del ballottaggio a sinistra, che potrebbe stavolta premiare Olivera, Allegri dovrebbe presentare gli stessi uomini di Genova. Anche in questa occasione il tecnico azzurro presenterà infatti la coppia centrale già vista nell'ultimo turno: Amir Rrahmani e Rafa Marin saranno ancora una volta titolari al centro della retroguardia. Ma alle loro spalle chi c'è in questo momento?

Badiashile e la condizione da ritrovare

Resta fuori dai convocati il neo-acquisto Badiashile, ultimo rinforzo del mercato difensivo azzurro. Il centrale, arrivato dal Chelsea, non è ancora pronto per l'esordio in maglia Napoli. A fare chiarezza sulla situazione del nuovo acquisto è stato lo stesso tecnico, intervenuto ieri nella consueta conferenza stampa della vigilia: "È un po' indietro, s'è allenato poco con la squadra al Chelsea e ora ha bisogno di un altro po' di tempo". Pur allenandosi in gruppo e non avendo problemi, dovrà dunque ancora lavorare per raggiungere la condizione fisica e la sintonia tattica necessarie per rendersi disponibile, complice una preparazione parziale svolta nell'ultima parte della sua esperienza in Inghilterra.