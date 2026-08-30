Allegri ritrova Fabregas: "Sei un bambino...”. Come andò l'ultima volta

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L'edizione odierna del quotidiano Repubblica ricostruisce il litigio a San Siro tra i due tecnici, culminato in una frase sprezzante dell'allenatore del Napoli

L'edizione odierna di Repubblica evidenzia il rapporto teso tra il tecnico azzurro e il giovane allenatore del Como, sfociato lo scorso anno in un acceso litigio in campo. È un confronto anche generazionale, e Allegri lo ricordò sbrigativamente a Cesc Fabregas dopo l'ultimo confronto diretto tra i due a San Siro, nella gara di ritorno dello scorso campionato tra Milan e Como: "Sei un bambino e hai cominciato a fare questo mestiere l'altro ieri...", frase pronunciata con un tono sprezzante e condita da qualche altro epiteto meno ripetibile.

Allegri Fabregas, scintille anche al Sinigaglia nella gara d'andata

Ma le scintille tra i due tecnici erano scoppiate anche al termine della sfida d'andata, disputata al Sinigaglia. "Otto volte su dieci questa partita l'avremmo vinta, invece di perderla. Da voi in Italia però piace tanto il risultatismo", aveva ironizzato con visibile disappunto il tecnico spagnolo, di vent'anni più giovane del collega italiano, uscito sconfitto dopo novanta minuti a tratti dominati dalla sua squadra e penalizzato dalla malasorte.

Napoli-Como, Allegri-Fabregas: una sfida anche tra scuole di pensiero

Quella volta prevalse il cinismo di Allegri, che spera di ripetersi oggi pomeriggio al Maradona dopo il passaggio sulla panchina del Napoli. "Cose di campo", hanno minimizzato entrambi alla vigilia, negando l'evidenza di una visione del calcio completamente agli antipodi, con il pragmatismo di una parte che cozza con le idee sul controllo del gioco professate dall'altra. Gli stili sono differenti, e a Fuorigrotta sarà difficile aspettarsi tra i due più di una gelida stretta di mano: la posta in palio non sono solo i tre punti, ma una vera resa dei conti tra scuole di pensiero calcistico.