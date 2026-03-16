Conte resta, ma ad una condizione. Gazzetta: "C'è sempre un 'ma' sul futuro del tecnico"

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Il Napoli guarda al futuro e alla possibilità di proseguire il progetto con Antonio Conte anche oltre la stagione in corso. L’idea di aprire un nuovo ciclo tecnico è concreta, ma dovrà necessariamente passare da un confronto chiaro tra allenatore e società su strategie, obiettivi e sostenibilità economica.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, le condizioni per andare avanti insieme sembrano esserci: «Le premesse per un terzo anno ci sono tutte e rispetto alla scorsa stagione è pure cambiata la dialettica di Conte», segnale di un rapporto che si è evoluto nel tempo. L’allenatore, infatti, avrebbe ritrovato entusiasmo e ambizione nel progetto azzurro: «Perché Conte sa: la società ha fame e voglia di restare competitiva ad alti livelli».

Ma nel dialogo tra le parti resta anche qualche nodo da sciogliere. Sempre secondo il quotidiano sportivo, non mancano alcune riflessioni da affrontare: «Ma come sempre c’è un “ma”: un bisogno di confrontarsi, di sentirsi rassicurato su ciò che sarà».

La chiave per proseguire insieme, conclude l’analisi della Gazzetta dello Sport, sarà trovare un punto d’incontro tra esigenze tecniche e sostenibilità finanziaria: «Avanti insieme si può: mettendo in chiaro le cose, trovando di nuovo la sintesi tra le esigenze tecniche e quelle economiche».