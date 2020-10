Focolaio Genoa, le nuove indicazioni della Lega: "Evitare abbracci e docce a casa"

I vertici del calcio chiedono più senso di responsabilità ai giocatori. È questo il messaggio, scrive Tuttosport, che è filtrato dopo la due giorni di consiglio di Lega, che ha portato al rinvio di Genoa-Torino. La richiesta della Serie A, infatti, non è tanto di evitare gli abbracci in campo, quanto di avere un comportamento il più corretto possibile anche nella vita privata. E, quando si può di fare la doccia a casa: sembra un dettaglio, ma è uno degli spazi chiusi in cui i giocatori possono andarsi a ritrovare insieme e, in presenza di un positivo, i rischi di un contagio aumentano.