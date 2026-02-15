Vergogna Bastoni, CorSera attacca: "Tradisce se stesso e l'Inter, che brutta scena!"

vedi letture

Alessandro Bastoni si è reso protagonista di un bruttissimo gesto, simulando un fallo di Kalulu ed esultando quando l'arbitro ci è cascato e ha ammonito per la seconda volta il difensore della Juventus, favorendo nettamente l'Inter in un big match importante. Una mossa - soprattutto l'esultanza - condannata in lungo e in largo, anche dal Corriere della Sera oggi in edicola:

"Luci spente a San Siro. Alessandro Bastoni l’ha combinata grossa, ha tradito sé stesso e anche l’Inter, con una simulazione che ha condizionato la sfida con la Juve, intensa e combattuta sino all’ultimo respiro. Una scena brutta e sgradevole perché il difensore non solo ha finto di essere stato colpito da Kalulu, ma ne ha invocato il cartellino rosso e quando il maldestro La Penna lo ha sventolato sotto il naso dell’ex milanista, ha festeggiato come un gol. Alla faccia dello spirito olimpico e nello stadio che solo qualche giorno fa ha inaugurato i Giochi.

Gli arbitri sono in difficoltà e i giocatori non li aiutano. Lo scellerato Bastoni, sotto gli occhi di Gattuso, è un caso lampante e beffardo perché la Var non è potuta intervenire, ma non ci sono santi in giro per i campi della serie A. I protagonisti dei nostri weekend hanno in testa un pensiero fisso: ingannare l’uomo solo contro tutti. Anche certe dichiarazioni assolutorie di Chivu non fanno bene. L’Inter non ha bisogno di certi comportamenti, è in testa con merito".