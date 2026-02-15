Gattuso riceve una brutta notizia da Di Lorenzo: retroscena sulla cena di venerdì

Non solo convivialità, ma anche segnali da interpretare. La cena andata in scena venerdì sera a Napoli tra Gennaro Gattuso e alcuni calciatori del Napoli nel giro della Nazionale ha lasciato sensazioni contrastanti. Come racconta Il Mattino, il ct ha incontrato i giocatori che ritiene utili nel percorso verso il Mondiale 2026, compreso Antonio Vergara, ma l’attenzione si è presto spostata sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano azzurro si è presentato con le stampelle, lasciando intendere che il recupero in vista della gara del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord appare complicato. Un dettaglio che ha spinto Gattuso a ragionare già su soluzioni alternative. Un déjà-vu che riporta alla mente il 2018 e che ha inevitabilmente raffreddato l’atmosfera attorno al tavolo dell’Italia. Incrociare le dita, ora, è d’obbligo.