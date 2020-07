Frase ADL al centro di parecchie telefonate: al momento c'è scetticismo sui playoff

Aurelio De Laurentiis ha proposto la formula dei playoff per contrastare l'egemonia della Juventus. Ma davvero la formula delle 38 giornate entrata in vigore nel 2004-05 può cambiare? Oggi a Milano ci sarà un'assemblea della A dove in teoria l'argomento non è all'ordine del giorno, ma la frase di mercoledì del patron del Napoli - si legge sul Corriere dello Sport - nelle ultime 48 ore è stata al centro di parecchie telefonate. Magari a margine dell'incontro tra i presidenti si cercherà di capire se proposte alternative all'attuale format sono attuabili. Al momento a tal proprosito in Serie A c'è parecchio scetticismo.