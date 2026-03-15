Frenata Inter, editoriale CdS: "Male sul campo! C'è speranza per le inseguitrici"

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Il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta riapre qualche interrogativo sulla capolista. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi sottolinea come il risultato di San Siro possa rendere più interessante la corsa al vertice, soprattutto in caso di vittoria del Milan. “Se stasera vince, accorcia ancora sull’Inter, arriva a -5 e insomma un pizzico di sale su questa coda di campionato ce lo mette”, scrive l’editorialista, evidenziando come il momento dei nerazzurri non sia brillante.

Secondo Polverosi, infatti, il problema non riguarda solo la classifica ma anche il rendimento: “L’Inter sta rallentando non solo in classifica, ma pure sul campo come aveva fatto capire nel derby e come ha confermato ieri contro l’Atalanta”. Nel mirino anche l’impatto dei cambi, che in passato avevano spesso fatto la differenza: “I cambi che un tempo davano smalto ed energia alla capolista, stavolta non l’hanno per niente aiutata, l’esatto contrario di quanto è successo nell’Atalanta quando sono entrati Ederson, Sulemana e Krstovic”. Le difficoltà, aggiunge, si erano viste già nel primo tempo: “Lo sviluppo della manovra era incerto, indebolito anche da errori tecnici e appesantito da una lentezza che ha facilitato il compito della squadra di Palladino”.

Sugli episodi arbitrali si discuterà a lungo, ma per Polverosi non basta: “Si parlerà del gol concesso all’Atalanta, del rigore negato all’Inter e dell’espulsione di Chivu, che però prima di imbufalirsi dovrebbe chiedere a se stesso e alla squadra i motivi di questa sofferenza. L’assenza di Lautaro e Calhanoglu è una spiegazione credibile anche se parziale”.