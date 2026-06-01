Mal di pancia De Bruyne? In programma confronto con Allegri e Manna: l'idea del tecnico

Mal di pancia De Bruyne? In programma confronto con Allegri e Manna: l'idea del tecnicoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Allegri, che nei prossimi giorni dovrebbe legarsi al Napoli con un contratto biennale, vedrebbe De Bruyne nel ruolo di mezzala in un centrocampo.

Mentre si attende soltanto la definizione della rescissione con il Milan, Massimiliano Allegri inizia già a disegnare il Napoli del futuro. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico livornese considera Kevin De Bruyne una pedina fondamentale per la prossima stagione e avrebbe intenzione di costruire attorno al belga una parte importante del nuovo progetto azzurro.

De Bruyne al centro del Napoli di Allegri

L'allenatore, che nei prossimi giorni dovrebbe legarsi al Napoli con un contratto biennale, vedrebbe De Bruyne nel ruolo di mezzala in un centrocampo a tre, destinato a diventare uno dei tratti distintivi della sua squadra. Allegri e il ds Giovanni Manna, inoltre, sarebbero pronti a confrontarsi con il giocatore dopo le recenti dichiarazioni. Il Napoli punta a trattenere il fuoriclasse belga, pur consapevole che molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato.