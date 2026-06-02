Lang pronto a riprendersi Napoli! Altra chance con Allegri: tutto lo spogliatoio era con lui

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Noa Lang rilanciato dal Galatasaray: Allegri pronto a concedergli una nuova chance.

Noa Lang sembra pronto a giocarsi una nuova occasione con il Napoli dopo l'esperienza positiva vissuta in prestito al Galatasaray. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l'esterno olandese è riuscito a rilanciarsi in Turchia, ritrovando continuità, fiducia e prestazioni convincenti dopo un periodo complicato. Un percorso che potrebbe riaprire le porte del progetto azzurro in vista della prossima stagione.

Lang vuole convincere Allegri e riprendersi il Napoli

Secondo il quotidiano, Noa Lang è ora concentrato sul Mondiale, ma il suo obiettivo successivo sarà conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri. Nei suoi primi mesi in azzurro aveva lasciato intravedere il proprio talento, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa Italiana, prima di perdere spazio nelle gerarchie. Il padre Jeffrey ha confermato la volontà del giocatore di lottare per un ruolo importante nel nuovo Napoli. Lang ritroverebbe inoltre un ambiente che non lo ha dimenticato. In particolare, il rapporto con David Neres e con gran parte dello spogliatoio sarebbe rimasto molto positivo. L'esterno olandese aveva promesso ai tifosi di conquistare il Maradona con le sue giocate e ora, con il cambio in panchina, potrebbe davvero avere una nuova opportunità per mantenere quella promessa.