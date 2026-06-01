La prima richiesta di ADL ad Allegri: salvaguardare questi investimenti da 140mln

vedi letture

C'è un Napoli che sta in giro per l'Europa", composto da una trentina di calciatori il cui futuro dovrà essere definito nelle prossime settimane

Il Napoli guarda già alla prossima stagione e una parte importante delle valutazioni riguarda i tanti calciatori destinati a rientrare dai rispettivi prestiti. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e l'area tecnica hanno già avviato un confronto sul tema. In gioco c'è un patrimonio considerevole: circa 140 milioni di euro investiti negli anni dal club per acquistare giocatori che, tra esperienze poco fortunate e necessità di trovare spazio altrove, sono stati temporaneamente ceduti.

Appena firmerà Allegri, focus sui rientri dai prestiti

Come sottolinea la rosea, "c'è un Napoli che sta in giro per l'Europa", composto da una trentina di calciatori il cui futuro dovrà essere definito nelle prossime settimane. Prima della firma ufficiale di Allegri, attesa dopo la risoluzione con il Milan, ci sarà ancora tempo per approfondire ogni singola situazione e decidere chi potrà essere utile al nuovo progetto tecnico e chi, invece, verrà nuovamente ceduto.