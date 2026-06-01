In attesa della risoluzione col Milan, Allegri è tornato a Livorno: ci lavorano i legali

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Allegri ieri è stato avvistato a Livorno con la famiglia. Nei prossimi giorni i suoi legali lavoreranno col Milan alla rescissione del contratto

Massimiliano Allegri è tornato a casa. Ed è fermo, in attesa di liberarsi del contratto con il Milan e di firmare quello con il Napoli. In questi giorni il tecnico è rientrato a Livorno. Lo riferisce l'edizione odierna del quotidiano La Repubblica:

"Allegri ieri è stato avvistato a Livorno con la famiglia. Nei prossimi giorni i suoi legali lavoreranno col Milan alla rescissione del contratto, presupposto indispensabile alla firma del legame biennale con il Napoli".