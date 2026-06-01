Alajbegovic, Roma in pressing ma il Napoli resta spettatore interessato
Il nome di Kerim Alajbegovic continua a infiammare il mercato dei giovani talenti europei. L'esterno offensivo di proprietà del Bayer Leverkusen è finito nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli, ma nelle ultime ore la Roma sembra aver accelerato con decisione.
A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport, che racconta come il club giallorosso stia valutando un investimento importante per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Secondo il quotidiano, "la società potrebbe dedicare il tesoretto dell'attacco ad Alajbegovic", individuato come uno dei principali obiettivi per il futuro.
L'ostacolo principale resta però la valutazione economica. Come evidenzia il quotidiano, "i tedeschi chiedono una cifra superiore ai 25 milioni", una richiesta che la dirigenza romanista proverà a ridimensionare nelle prossime settimane. L'obiettivo è chiudere l'operazione prima che il Mondiale possa aumentare ulteriormente il valore del giocatore e la sua visibilità internazionale.
Secondo il Corriere dello Sport, il tempo sarà un fattore decisivo: "In dieci giorni l'affare si farà, oppure si complicherà". Una finestra temporale che potrebbe risultare determinante anche per le altre società interessate, Napoli compreso, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi attorno a uno dei giovani più promettenti del calcio europeo.
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