Allegri pronto a raccogliere la 'sfida' De Bruyne: i precedenti del tecnico

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Per questo motivo l'attenzione si sposta ora su Allegri, chiamato a instaurare un rapporto efficace con uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.

Le parole di Kevin De Bruyne sul suo primo anno al Napoli hanno acceso il dibattito sul futuro tecnico della squadra e sul lavoro che attenderà Massimiliano Allegri. Il centrocampista belga non ha nascosto una certa insoddisfazione per l'esperienza vissuta sotto la gestione Conte, lasciando intendere di aver scelto Napoli anche per ritrovare entusiasmo e piacere nel giocare.

A soffermarsi sulla questione è Il Mattino, che individua proprio nella capacità di restituire motivazioni e divertimento al gruppo una delle sfide principali del nuovo allenatore azzurro. Secondo il quotidiano, il Napoli non ha bisogno di una rivoluzione nei risultati, quanto piuttosto di nuove energie, nuovi stimoli e una rinnovata serenità all'interno dello spogliatoio.

Allegri la sfida De Bruyne

La parola chiave è proprio quella utilizzata da De Bruyne: "divertimento". Un concetto che il belga considera fondamentale e che, a suo dire, è mancato durante l'ultima stagione. Per questo motivo l'attenzione si sposta ora su Allegri, chiamato a instaurare un rapporto efficace con uno dei giocatori più rappresentativi della rosa.

L'allenatore livornese, però, ha già dimostrato in passato di saper gestire campioni di primissimo livello. Da Cristiano Ronaldo a Luka Modric, passando per numerose stelle del calcio internazionale, Allegri ha spesso lavorato con calciatori arrivati in Italia in una fase delicata della loro carriera, riuscendo a valorizzarne esperienza e qualità. La sfida sarà replicare questo percorso anche con De Bruyne