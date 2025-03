Futuro Conte? Repubblica: "Per l'estate c'è una tentazione forte"

Antonio Conte in estate ha firmato un contratto di tre anni con il Napoli dunque con scadenza nel 2027. Nonostante alcuni quotidiani abbiano accostato il suo nome ad altri club, come la Juve, Conte è blindato dal Napoli e si lavora già alla prossima stagione, con un budget elevato tra introiti Champions e l'addio di Kvara unito a quello ormai prossimo di Osimhen (clausola da 75 milioni). Sul tema è intervenuto il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Al momento non ci sono segnali di frizione con De Laurentiis", scrive il quotidiano parlando del rapporto tra Conte e il patron azzurro. E ancora: "A giugno ci sarà un tesoro da investire, Conte potrà costruire la nuova squadra a sua immagine e somiglianza: tentazione forte".

A proposito di Osimhen e del suo addio di fatto certo, questa mattina La Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Lucca, obiettivo principale per l'attacco dove ci sarà ovviamente anche Lukaku.