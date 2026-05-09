Il Napoli ha le idee chiare in attacco: Hojlund il titolare, scelto il suo vice

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er il ruolo di vice-Hojlund, inoltre, cresce la candidatura di Giovane, considerato più adatto a giocare da punta che da esterno offensivo.

Il digiuno dura da quasi due mesi, ma il Napoli continua a puntare forte su Rasmus Hojlund. Come racconta il Corriere del Mezzogiorno, il club azzurro considera il centravanti uno dei pilastri del progetto futuro nonostante l’ultimo gol risalga al 14 marzo contro il Lecce. Nel mezzo anche la delusione per il rigore sbagliato con la Danimarca nei playoff Mondiali, ma la fiducia di Conte e della società non sarebbe mai venuta meno. Il Napoli, infatti, sarebbe pronto a riscattarlo definitivamente in estate investendo circa 50 milioni di euro.

Il Napoli ha scelto il vice-Hojlund

I numeri stagionali restano comunque importanti: 14 gol e 6 assist, nonostante le difficoltà offensive della squadra e le tante assenze attorno a lui, da Kevin De Bruyne a David Neres fino ad Antonio Vergara. Il Napoli riflette però su come aumentare la produzione offensiva nella prossima stagione. Per il ruolo di vice-Hojlund, inoltre, cresce la candidatura di Giovane, considerato più adatto a giocare da punta che da esterno offensivo.