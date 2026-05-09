Sarri-ADL, c'è già stato un contatto: l'allenatore accetterebbe volentieri il Napoli

vedi letture

Maurizio Sarri è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis se il Napoli dovesse separarsi da Antonio Conte. Lo conferma l'edizione odierna de Il Roma: "Dopo la partita interna con la Lazio, il presidente salutò in forma di rispetto il maestro. C’era, però, già l’idea di inserirlo nella lista dei papabili sostituti del leccese. [...] Se sarà separazione, dunque, Sarri sembra essere la prima scelta di De Laurentiis. A Roma parlano di una proposta molto alta. Un triennale da cinque milioni di euro. Il Comandante ritornerebbe volentieri. Ha un conto aperto con la sua gente.

Vuole regalare e regalarsi il titolo tricolore. Lo avrebbe meritato nel 2018 ma quello scudetto andò incredilmente alla Juve nonostante i 91 punti in classifica. Sarri non avrebbe troppe pretese a livello di rinforzi. Già la rosa attuale è abbastanza forte. Mancherebbe qualche pedina. Ma sicuramente si metterebbe a lavorare dal ritiro per plasmare un gruppo capace di vincere e giocare bene".