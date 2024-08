Gaetano torna ad allenarsi coi compagni: svelato il motivo

Da quando gli azzurri sono rientrati dal ritiro di Castel di Sangro, Gianluca Gaetano aveva sempre lavorato a parte con Folorunsho, Mario Rui e Osimhen. Ovvero i giocatori sul mercato. In orari anche diversi rispetto agli altri. E senza essere convocato sia per la prima contro il Modena in Coppa Italia, sia per il debutto in campionato a Verona con l’Hellas.

Ieri, però, Gaetano è rientrato a tutti gli effetti agli ordini di Conte: abile e arruolabile anche per il Bologna, ovviamente. Nuove soluzioni in un momento in cui la coperta è molto corta (vedi la panchina del Bentegodi). Lo scrive il Corriere dello Sport.