Conte ha deciso: Gaetano torna ad allenarsi in gruppo, la situazione

Il Napoli riporta in gruppo Gianluca Gaetano, l'ha deciso Antonio Conte. Dopo essere stato escluso dalla lista dei convocati per la gara di esordio in campionato a Verona, il centrocampista è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra.

A riferirlo su X è Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e direttore di IamNaples: “Il calciatore classe 2000 si sta allenando con i compagni. Se poi dovesse restare a Napoli dopo la chiusura del mercato, gli sarà rinnovato il contratto”.