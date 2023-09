Garcia torna al passato dopo Braga: cosa ha chiesto alla squadra

Dopo la partita di Braga, Rudi Garcia è tornato al passato. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la partita di Braga, Rudi Garcia è tornato al passato. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "La squadra durante l’inizio della stagione ha sofferto ad abbassarsi troppo come nel secondo tempo di Braga, o nel non trovare ritmo nel palleggio come nella prima ora di Genova, vuole tornare a dominare le partite con il pressing alto, la riconquista della palla e soprattutto il possesso rapido e verticale".