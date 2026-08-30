Allegri vuole di più da Hojlund: l'appello in conferenza stampa

vedi letture

Il tecnico livornese vuole di più da Hojlund già a partire dalla sfida contro il Como: fa gol ma non come potrebbe secondo l'ex allenatore del Milan

L'attaccante danese è alla ricerca del primo gol in campionato. Massimiliano Allegri pungola Rasmus Hojlund con una frase che evidenzia stamattina il Corriere della Sera: il tecnico chiama in causa il centravanti, fermatosi a 12 reti nella scorsa stagione di campionato e a 16 considerando anche la Champions League (3) e la Supercoppa italiana (1).

Hojlund Napoli, numeri non pochi ma migliorabili per un attaccante fisico

Cifre non poche, ma neanche altissime per un attaccante con le sue doti, sottolinea il quotidiano: straripante forza fisica e micidiali sprint in campo aperto caratterizzano il gioco di Hojlund, ma i numeri realizzativi non hanno ancora rispecchiato appieno il suo potenziale fisico e atletico.

Allegri su Hojlund: "Ampi margini di crescita, deve volerli in fase realizzativa"

E allora? A spiegarlo è stato lo stesso Allegri: "Deve essere tranquillo nella finalizzazione. Ha ampi margini di crescita e deve volerli soprattutto in fase realizzativa, la cosa che fa la differenza". Un chiaro invito del tecnico al proprio centravanti affinché trasformi il potenziale fisico in un rendimento realizzativo all'altezza delle aspettative.