Gattuso allenta la pressione: giornata libera e niente ritiro in vista del Parma

Rino Gattuso allenta la pressione. Non ci sarà nessun ritiro in vista della gara di domani contro il Parma. Ieri giornata libera, oggi allenamento e poi tutti a casa, e ci si rivedrà direttamente domenica per la sfida del Maradona. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La squadra è già schiacciata dal peso degli eventi e per questo Gattuso ha voluto concedere un po' di riposo ai suoi.