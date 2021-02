Gattuso, bocciatura unanime: Confusione tattica e mancanza di identità"

Il Napoli è fortemente penalizzato, in questo periodo più che in altri, dai tanti infortuni che stanno falcidiando la rosa. Una premesse doverosa, ma che comunque non sposta granché i giudizi su Gennaro Gattuso, tecnico azzurro che ieri ha schierato i suoi con un inedito 3-4-1-2 contro il Granada. Un errore, a conti fatti, se è vero com’è vero che il Napoli prende gol alla prima occasione andalusa, a difesa schierata.

“Nella ripresa corre ai ripari, ma è troppo tardi”, si legge su TMW. Valutazione che trova il favore anche dei quotidiani: per la Gazzetta la difesa a 3 è un’”ingenuità che compromette la qualificazione”, mentre è ancora più dura l’analisi del Corriere dello Sport che parla di “stagione caratterizzata da confusione e mancanza di identità tecnico-tattica”. E i tre moduli cambiati in partita lo dimostrano.

Le pagelle di Gattuso

Tuttonapoli 5

TMW 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5

Repubblica 6

Corriere della Sera 5