Gattuso esulta: due Nazionali sono già a Napoli, entro domani tornano tutti

Gattuso esulta: è finita la pausa per le Nazionali. I primi sono già rientrati Mertens e Lozano, ad esempio, sono già a Napoli, gli altri arriveranno tra oggi e domani, così come fa sapere l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ora è tempo di valutazioni in vista della gara di sabato contro il Crotone. Potrebbero esserci diverse novità di formazione dettate dalla necessità di far riposare chi è più stanco.