Gattuso pensa all'Udinese: già pronti 6 cambi rispetto al Bologna

Giocando ogni 3 giorni non c'è tempo per fermarsi e rifiatare, bisogna subito ripartire. Domenica il Napoli affronterà l'Udinese e Gattuso ha già in mente parte della formazione che scenderà in campo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che saranno almeno sei le novità di formazione: in porta rientrerà Ospina, in difesa Koulibaly, in attacco spazio al tridente classico, ovvero Callejon con Mertens e Insigne. A destra, con Di Lorenzo squalificato, ci sarà Hysaj, Mario Rui tornerà a sinistra.