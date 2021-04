Gattuso pensa già alla Sampdoria: previsti almeno tre cambi

Il Napoli si prepara alla prossima partita, domenica visita alla Sampdoria, altra gara delicata per avvicinarsi alla Champions League. Tre potrebbero essere le novità di formazione svelate dal Corriere dello Sport oggi in edicola: Ospina, che sta bene, al posto di Meret, Lozano in panchina con Politano titolare e Osimhen dal primo minuto al posto di Mertens che non è apparso brillante contro la Juventus. Ma ovviamente c'è ancora tempo per pensarci.