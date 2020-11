Gattuso porta gli azzurri già in clima Milan: azzurri oggi al San Paolo e poi ritiro nel centro città

Rino Gattuso prepara tutto nei dettagli ed oggi proverà a far entrare gli azzurri già in clima partita. Il Napoli attenderà il Milan al San Paolo e oggi pomeriggio inizierà ad riassaporare l’impianto di Fuorigrotta con la rifinitura prima di trasferirsi - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - in ritiro nel pieno centro di Napoli a Palazzo Caracciolo, visto che i rossoneri andranno invece al Britannique.