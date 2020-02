Gazzetta amara: "Con quel potenziale è un mistero trovarsi così lontani dalla vetta"

La terza vittoria consecutiva (Coppa Italia compresa) rimette nel mirino del Napoli l’Europa League e anche la Champions non è poi così lontana. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma anche sul potenziale a disposizione di Gattuso che era seduto in pancina a Genova: "Considerando che ieri in panchina con Gattuso c’erano Allan, Koulibaly, Politano, oltre a Demme e Mertens che hanno segnato i gol del successo, viene da chiedersi come mai così tanta qualità viaggi a distanze siderali dalle prime posizioni e non da dubitare della possibilità di rincorrere il quarto posto. A patto di completare la guarigione e di evitare cali di tensione che possono essere fatali, come quello che ieri ha rimesso in partita la Sampdoria".