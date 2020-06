Gazzetta - Calciatori ipotizzavano premio per la Coppa Italia: la risposta di ADL

Stipendi ancora congelati, nessuna novità sulle multe e neppure l'ipotesi di un premio in caso di vittoria della Coppa Italia. Qualcuno, tra i calciatori, se lo aspettava. Non accadrà. O meglio, De Laurentiis, ieri a Castel Volturno, non ne ha parlato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Qualcuno aveva addirittura ipotizzato che il presidente, per l’occasione, incentivasse la squadra mettendo un premio sull’eventuale conquista della coppa Italia. Ma De Laurentiis se n’è guardato bene da fare promesse: lui si aspetta una grande prestazione della squadra, a prescindere. Poi, si vedrà, perché la sua generosità non è in discussione".