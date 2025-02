Gazzetta critica l'Inter: "La peggiore dell'era Inzaghi. Così non è da scudetto"

"L’Inter vista al Franchi non è da scudetto. La peggiore dell’era di Simone Inzaghi. Molle, svuotata, lenta di gambe e di pensiero, e schiaffeggiata dalla Fiorentina". Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola nell'analisi dei nerazzurri, ko nel match contro la Fiorentina. Sconfitta 3-0 e ora il Napoli è avanti di tre punti in classifica e a inizio marzo giocherà lo scontro diretto in casa al Maradona.

"La mancanza di un piano B, di qualcosa d’alternativo al solito 3-5-2, è uno dei limiti del calcio inzaghiano, monotematico all’eccesso, nel bene e nel male. Ieri ha vinto il valore opposto, il football multi-modulare di Palladino, allenatore che in questa sua prima stagione fiorentina ha navigato in diversi mari tattici".