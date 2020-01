Gazzetta - Emergenza difesa con l'Inter: Koulibaly out, rischia anche Maksimovic

Emergenza difesa per il Napoli in vista della sfida contro la capolista Inter in programma lunedì prossimo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Koulibaly non recupererà ma anche Maksimovic difficilmente sarà a disposizione. Dunque, contro Lukaku e Lautaro, Gattuso dovrà affidarsi alla coppia Manolas-Luperto che ha già giocato insieme con Parma (dopo 5' dall'inizio col senegalese ko) e per un tempo col Sassuolo, prima dell'uscita di scena per infortunio del difensore leccese.