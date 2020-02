Gazzetta frena sul rinnovo di Mertens "Saremmo sorpresi se arrivasse la firma"

Mertens rinnoverà col Napoli? Non ne è convinta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che sintetizza gli ultimi mesi di trattativa: "Saremmo sorpresi se a questo punto il Napoli e Mertens firmassero un nuovo biennale di cui si parla ormai da oltre un anno. Certe intese si trovano per tempo proprio per rafforzare i rapporti. Questo non è accaduto. Evidentemente finora questa volontà non c’è stata e non crediamo che le situazioni siano molto cambiate" scrive il quotidiano, che poi elogia il belga, racconta del rapporto speciale con Gattuso ma ricorda anche che i dialoghi tra le parti vanno avanti da tempo e non avevano ancora trovato punti d'incontro.