Gazzetta - Gattuso ha riconosciuto le sue colpe, stasera si affiderà all'usato garantito

Dopo la debacle interna con il Lecce, sono state tante le valutazioni fatte da Gennaro Gattuso. Per la formazione da schierare stasera contro l'Inter, il tecnico calabrese sembra pronto ad affidarsi a quelli che sono gli elementi pronti a dargli delle garanzie, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport: "Ha riconosciuto le proprie colpe, Gattuso, per le scelte di formazione. E, stasera, proverà a affidarsi all’usato garantito. Cioè a quei giocatori che potranno garantirgli la prestazione sia sul piano fisico sia su quella della motivazione. E, dunque, tirerà dentro Dries Mertens e Kostas Manolas e lascerà fuori Kalidou Koulibaly".