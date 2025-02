Gazzetta - Il 3-5-2 può favorire Lobotka: svolta come Pirlo alla Juve?

vedi letture

"Prepariamoci all’ennesimo ribaltone tattico", scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola facendo riferimento alle scelte di domani contro la Lazio. "Conte sta valutando seriamente la controrivoluzione, ossia la possibilità di mettere da parte il 4-3-3 con cui ha riportato il Napoli al comando della Serie A per la prima volta dopo lo scudetto in favore di un suo vecchio amore. Contro la Lazio sarà 3-5-2, il modulo con cui ha collezionato i suoi primi trionfi alla Juve".

Il quotidiano fa notare che "il nuovo modulo potrebbe paradossalmente aiutare anche Stanislav Lobotka a tornare dominante come nella stagione dello scudetto. Con tre uomini a coprirgli le spalle in difesa, Stanislav potrebbe alzare il suo raggio d’azione, andare ad aggredire più alto insieme ai guardaspalle Anguissa e McTominay e quindi giocare più palloni a ridosso della trequarti".

"l passaggio al 3-5-2, ai tempi della Juve, diede a Conte la possibilità di liberare maggiormente Pirlo da compiti di copertura, ora può avere lo stesso effetto sulla regia di Lobotka", conclude.