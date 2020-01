Gazzetta - La probabile formazione: 4 cambi, confermato Ospina, debutto per i nuovi

Tante novità di formazione per Gattuso in vista della sfida contro la Lazio di questa sera, gara valida per i quarti di Coppa Italia. Confermato il modulo, sarà 4-3-3, con quattro cambi rispetto alla Fiorentina: Mario Rui per Hysaj, a centrocampo debuttano dal 1' i nuovi Demme e Lobotka, in attacco c'è Lozano e non Milik. Confermato Ospina tra i pali così come Insigne e Milik al fianco del messicano. Ecco la probabile formazione:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gattuso.