Gazzetta - Moioli, offesa al tifoso e bestemmia: uscita infelice che non fa onore all'Atalanta

Mirco Moioli, team manager dell'Atalanta, riceve le critiche di tutti, quotidiani compresi, e sa di meritarli, per quanto accaduto ieri. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricordando prma lo sfottò del tifoso del Napoli e poi le conseguenze: "E se il Gasp, nel rispondere, si è limitato a un «fatti un giro», il dirigente ha decisamente esagerato con un triste «terrone del c...», con tanto di bestemmia finale. Un’uscita infelice, che di certo non fa onore a una società seria come la Dea e che ha scatenato la più classica delle bufere-social".