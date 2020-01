Gazzetta - Napoli su Cistana: il Brescia ha preso la stessa decisione di Tonali

Il Napoli segue Andrea Cistana, 22enne difensore del Brescia, ma non è l'unico club che lo sta corteggiando. L'elenco è lungo: Inter, Milan e Cagliari hanno chiesto informazioni sul pilastro difensivo della squadra di Corini. Ma, come per Tonali, la volontà del club di Cellino è quello di blindarlo fino a giugno. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.