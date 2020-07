Gazzetta rimanda Sarri: "Comanda De Zerbi. Ha senso Dybala in panchina?"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, pur valutando con un 6 la prova di Sarri col Sassuolo, rivolge alcune domande all'allenatore della Juventus: "La sua squadra parte forte ma alla lunga comanda De Zerbi". Il quotidiano si interroga, a proposito delle sue scelte di formazione: "Ha senso far riposare Dybala, l'uomo più in forma d'Italia?". L'attaccante argentino è entrato solamente nella ripresa ma nel miglior momento dei neroverdi.