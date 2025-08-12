Gazzetta sulla Champions: "Napoli in terza fascia, intriga il ritorno al top di Conte"

Focus sulla prossima edizione di Champions League che vedrà il ritorno del Napoli nella nuova fase a gironi con otto partite. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con riferimento alle italiane che saranno presenti al momento dell'atteso sorteggio: "Il Napoli campione d’Italia è in terza fascia, l’Inter finalista a maggio è in prima, Atalanta e Juventus sono in seconda. Intriga il ritorno al top di Antonio Conte, che in 42 partite nella coppa regina non è mai andato oltre i quarti, raggiunti una sola volta con la Juventus nel 2013 (fuori con il Bayern, poi campione). L’ultima eliminazione, nel marzo 2023, avvenne contro il Milan, quando era al Tottenham".

