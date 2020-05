Geloni, vescicole, orticaria: tutti i nuovi sintomi del contagio di coronavirus

Febbre, difficoltà di respiro e tosse secca sono i principali tre sintomi del coronavirus, ma come riportato da uno studio dei CDC di Atlanta (Stati Uniti), che tengono d'occhio la salute mondiale, ci sarebbero almeno sei nuovi sintomi da tenere in considerazione: brividi, tremore persistente, dolori muscolari, mal di gola e perdita di gusto e olfatto. Ma non solo.

DALL'INGHILTERRA - Il British Journal of Dermatology, invece, parla di altri sintomi ancora, stavolta legali alla pelle. Ci sarebbero cinque nuove manifestazioni del Covid-19 tramite la pelle. In primis i cosiddetti 'geloni, ma anche la comparsa di piccole vescicole, di orticaria (lesioni pruriginone), di eruzioni maculo-papulari e di necrosi. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.