Il gesto di Lucca dopo il gol non è passato inosservato

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Lorenzo Lucca lascia il segno nell’amichevole del Napoli contro l’Osasuna. L’attaccante azzurro è andato a segno nella sfida di preparazione, confermando la sua voglia di ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Antonio Conte. La sua rete, arrivata al termine di una bella azione offensiva, ha rappresentato uno dei momenti più positivi della gara e ha attirato l’attenzione anche della stampa partenopea.

Lucca, il gol convince ma l’esultanza divide

Come sottolinea Il Mattino, il gol del raddoppio realizzato dal centravanti è stato un vero e proprio “piccolo gioiellino”, una giocata di qualità che ha messo in evidenza le sue caratteristiche tecniche e il suo fiuto sotto porta. Meno apprezzato, invece, il gesto dell’indice portato all’orecchio durante l’esultanza, un particolare che per qualcuno ha fatto discutere. Un atteggiamento che, secondo il quotidiano, può comunque essere compreso considerando il momento delicato vissuto dal giocatore.