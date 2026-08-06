Lukaku, tutti i motivi dell'addio: vuole essere titolare, si sente protagonista

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Napoli, futuro di Lukaku in bilico: si lavora alla cessione dell’attaccante

La situazione di mercato di Romelu Lukaku resta uno dei temi caldi in casa Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’entourage del centravanti belga ha concordato con il club azzurro alcuni giorni di permesso prima del ritorno agli ordini di Massimiliano Allegri e dei compagni. Dietro questa scelta, però, ci sarebbe la volontà condivisa di trovare una soluzione per il futuro del giocatore, con una cessione da concretizzare possibilmente entro il prossimo weekend.

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Lukaku non avrebbe intenzione di ricoprire il ruolo di alternativa a Hojlund e si sente ancora protagonista, convinto di poter fare la differenza. Anche il Napoli sarebbe favorevole alla separazione, nell’ottica di alleggerire il monte ingaggi e ringiovanire la rosa: il contratto dell’attaccante pesa infatti per 8,5 milioni di euro netti a stagione. Resta da definire la destinazione, con il Trabzonspor che ha manifestato interesse ma senza convincere il belga. Più gradita invece l’ipotesi della Major League Soccer: l’Atlanta United è tra i club interessati, ma potrebbero esserci anche altre piste. Il Napoli valuta il cartellino circa 10 milioni di euro e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiudere un capitolo segnato da momenti positivi e difficili.