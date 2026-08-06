McTominay e Rafa Marin out da Napoli-Osasuna: le ultime sulle loro condizioni
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Il punto sulle condizioni degli assenti contro l'Osasuna: nessun allarme per McTominay e Rafa Marin, svelati i motivi dell'assenza.
Il Napoli non è preoccupato per le condizioni di Scott McTominay e Rafa Marin, entrambi assenti nell'amichevole vinta contro l'Osasuna a Castel di Sangro. Sia il centrocampista scozzese sia il difensore spagnolo sono rimasti a riposo esclusivamente a scopo precauzionale.
Le ultime sulle condizioni di McTominay e Rafa Marin
Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, McTominay, in particolare, è stato fermato per un lieve fastidio a un piede, senza che la situazione desti particolari preoccupazioni nello staff medico azzurro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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