Gilmour non è Lobotka, Repubblica: "Seconde linee non all'altezza dei titolari"

Billy Gilmour non è Stanislav Lobotka, Lorenzo Lucca non è Rasmus Hojlund, Sam Beukema non è Amir Rrahmani e via discorrendo. In un Napoli con tanti infortuni, i rispettivi sostituti si dimostrano non all'altezza. O, quantomeno, di un livello oggettivamente inferiore. E' questo il concetto espresso da La Repubblica nella sua analisi all'indomani della sconfitta del Napoli sul campo del Torino:

“Competere su più fronti è meno facile e il Napoli è stato costretto a prenderne atto anche a Torino, dove le seconde linee di Conte non sono state all’altezza dei cinque titolari assenti. Gilmour non è riuscito a essere un alter ego attendibile di Lobotka e ha involontariamente servito l’assist che ha deciso la partita in favore dei padroni di casa. Male anche Lucca: impietoso il confronto a distanza con Simeone, che ha di fatto sostituito nel ruolo di centravanti di riserva",