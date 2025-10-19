Moviola CdS - Marcenaro e Doveri rimandati: dubbi sul gol di Simeone

Il Napoli cade in casa del Torino e quasi nel finale evita la beffa, ma la rete di Lang nel finale viene annullata per fuorigioco. Su questo e altri episodi arbitrali si è soffermato il Corriere dello Sport nella sua moviola: "Sulla rete del Torino, Simeone si trova inizialmente in una posizione di fuorigioco. Gilmour prova ad intercettare il pallone perso da Adams ma spalanca la porta all'ex Napoli, che subito dopo trova il gol dell' 1-0: restano forti dubbi su quale sia stata l'interpretazione della giocata, se intenzionale o meno (lo scozzese va in allungamento), anche perché la distanza tra i due è ravvicinata.

Corretto annullare la rete del pareggio di Lang. Sul tiro di Politano la palla sbatte sul palo, carambola sulla schiena di Israel, l'ex Psv segna, ma al momento della conclusione del compagno era in posizione irregolare. Nella ripresa Sam Beukema è rimasto a terra nell'area avversaria dopo un colpo subito dallo stesso Israel. II portiere del Toro esce coi tempi giusti e colpisce prima il pallone col pugno, il contatto c'e, giusto non assegnare rigore.

Var: Doveri 5,5 Non ci sono grossi episodi da rivedere al monitor, ma restano i dubbi sul gol decisivo di Simeone".