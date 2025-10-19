Napoli ko, CorSera: "Si accende la spia rossa! Lucca fa fatica, ma ha pochi palloni"

Brutto Napoli, davvero brutto. Con poche occasioni da gol, cade a Torino, punito dal grande ex Giovanni Simeone. E così si accende la spia rossa, perché è il secondo k.o. in campionato e il terzo in stagione. Lo scrive il Corriere della Sera: “Il Toro è arrembante, il Napoli è dimesso, anche grazioso a tratti ma senza energia. Conte deve rinunciare a McTominay e Hojlund a poche ore dalla partita, li spedisce in tribuna e in cattedra ci finisce Simeone […] Il Napoli senza sei titolari torna a casa con il rammarico che qualcosa in più poteva e doveva fare, soprattutto nella ripresa. […] Le assenze sono pesanti ma quella col Toro è la seconda sconfitta in sette partite, la spia rossa è accesa. Non c’è troppo tempo per analizzare i motivi, martedì la squadra di Conte sale sulla giostra Champions con la speranza di recuperare i suoi pezzi da novanta.

È stata la serata del Cholito: riceve un passaggio involontario da Gilmour in area, salta Milinkovic e infila la sua squadra del cuore. Non esulta, è commosso. Emozioni del momento, […] Il Napoli palleggia, tiene il possesso ma gli errori in appoggio aprono corsie libere per le ripartenze del Toro. A Lucca arrivano palloni col contagocce e spalle alla porta fa fatica. Neres dà movimento e vivacità, De Bruyne non è in serata, fallisce il sinistro al volo su cross pennellato da Lang appena entrato. Festeggia il Toro, Baroni inizia a raccogliere frutti di una buona semina”.