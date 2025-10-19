Flop Lucca, ma il Cds evidenzia la beffa: "Hanno iniziato a crossare quando Conte l'ha tolto"

Lorenzo Lucca non ha di certo fatto una bella prestazione a Torino, ma c'è anche da dire che è stato servito poco e male da tutto il Napoli. Lo sottolinea il Corriere dello Sport: "C’è un duello a distanza che fotografa alla perfezione la differenza che c’è stata ieri fra Toro e Napoli, quello fra Simeone e Lucca. Il grande ex della serata è stato il migliore in campo, un trascinatore, un lottatore, un uomo squadra.

Il gigante azzurro invece ha girato sempre a vuoto, non ha difeso quasi mai una palla, non ha creato mai pericoli, non è riuscito nemmeno una volta a sfruttare il suo strapotere fisico. Ci hanno messo del loro anche i suoi compagni di squadra, hanno iniziato a crossare quando Conte l’ha sostituito nel finale per giocarsi la carta disperata Ambrosino".