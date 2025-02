Gioco ed entusiasmo, retroscena Fabregas: perché ha voluto la rifinitura aperta ai tifosi

vedi letture

Il Como è reduce dalla grande vittoria sulla Fiorentina e già all'andata, per alcuni tratti, Fabregas ha saputo mettere Conte sotto scacco a Napoli riuscendo a raggiungere un momentaneo pari con Strefezza, ricorda il Corriere dello Sport che sottolinea anche l'entusiasmo che accompagnerà la gara contro il Napoli:

"Ieri il Como (che nell’ottica della corsa verso la salvezza ieri ha incassato una notizia non proprio positiva con la vittoria del Parma contro il Bologna) ha svolto la rifinitura allo stadio con la presenza dei tifosi, un modo per arrivare ancora più carichi alla sfida col Napoli: tanto entusiasmo e l’attesa per una sfida che sarà giocata in un Sinigaglia tutto esaurito. Rimane un dubbio in attacco, a Fabregas, tra Cutrone e Douvikas".