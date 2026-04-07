Conte show, Gazzetta: "Andatura da scudetto con mille infortuni e crisi profonde"

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Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli e in modo particolare al lavoro di Conte con la squadra azzurra ora seconda dopo la vittoria di ieri contro il Milan

"Per gestire 6 punti in 7 giornate al Diavolo non basterà speculare, dovrà tirare fuori il coraggio che non ha avuto a Napoli. II Maradona canta felice. Non sfugga un dato: il Napoli ha gli stessi 65 punti di un anno fa. Nonostante mille infortuni e crisi profonde, ha mantenuto un'andatura da scudetto. Questa è una medaglia che brilla al petto dell'ottimo Antonio Conte. Impossibile rimontare 7 punti in 7 giornate? Sembrava impossibile anche arrivare sulla luna, dicono da queste parti".