Vittoria sul Milan, Gazzetta: "I Fab Four pilotano il Napoli nello spazio"

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Elogio de La Gazzetta dello Sport al Napoli che batte il Milan, compie il sorpasso e si sistema alle spalle dei rossoneri sempre a -7 dall'Inter capolista. E ci sono stati quattro protagonisti su tutti, ovvero i centrocampisti di Conte: "I Fab Four (De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay), tornati titolari insieme dopo 190 giorni, hanno pilotato il Napoli nello spazio, come i quattro astronauti dell'Artemis II: lassù, oltre il Milan, sorpassato e staccato di 2 punti.

L'Inter capolista è una luna ormai troppo lontana (7 punti), ma contano di più gli 8 sulla Juve quinta che, a 7 giri dal termine, significano sentirsi la partecipazione Champions in tasca. Resta largo anche il margine del Diavolo sui bianconeri, 6 punti, ma tenendo conto che c'è da giocare lo scontro diretto e che la squadra di Spalletti è lanciata e zampilla ottimismo, sarà meglio che il Milan tenga la concentrazione a palla e che, soprattutto, non si limiti a speculare, ma s'imponga, almeno nella volata finale, il coraggio del gioco, perché la qualità per farlo ce l'ha".